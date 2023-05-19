"Балтика" досрочно вышла в Российскую премьер-лигу

Калининградская команда сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года

ТАСС, 19 мая. Футболисты калининградской "Балтики" досрочно вышли в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом стало известно после того, как занимающая третье место в таблице Мелбет - Первой лиги владикавказская "Алания" в матче 32-го тура сыграла вничью с тольяттинским "Акроном" (0:0).

"Балтика" с 64 очками после 31 матча занимает первое место в таблице. "Алания" набрала 56 очков и за оставшиеся два тура не догонит команду из Калининграда. По итогам сезона в РПЛ выходят две лучшие команды Первой лиги. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

Второе место с 62 очками занимает казанский "Рубин". В субботу в матче 32-го тура "Балтика" и "Рубин" сыграют между собой.

"Балтика" выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич.