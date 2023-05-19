Ищенко сообщила, что стадион "Балтики" почти готов к введению карты болельщика

Калининградский клуб досрочно вышел в РПЛ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стадион "Калининград", на котором футбольный клуб "Балтика" проводит домашние матчи, почти готов к введению карты болельщика. Об этом ТАСС в пятницу сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

19 мая "Балтика" досрочно вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

"Мы готовимся [к введению карты болельщика], стадион будет готов, - сказала Ищенко. - Сейчас почти полностью готовы в целом".

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на матчи РПЛ. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.