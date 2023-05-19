Министр спорта Калининградской области назвала большим праздником выход "Балтики" в РПЛ

Команда сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выход "Балтики" в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) является большим праздником для спортивного сообщества Калининградской области. Об этом ТАСС в пятницу заявила министр спорта региона Наталья Ищенко.

"Балтика" вышла в РПЛ благодаря ничейному результату в матче между занимающей третье место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги владикавказской "Аланией" и тольяттинским "Акроном" (0:0).

"Мы этого вообще ждали очень долго в Калининграде, болельщики в особенности, "Балтика" была в премьер-лиге 25 лет назад. Наперед про задачи не думали, мне кажется, что по задачам в РПЛ лучше [обратиться] к тренеру. Это огромная радость, у нас есть прекрасный стадион, прекрасные болельщики, самый посещаемый клуб в Первой лиге сейчас. Я думаю, что это большой праздник для спортивного сообщества Калининградской области, большое спасибо главному тренеру и всей команде за это", - сказала Ищенко.

В матче 32-го тура Первой лиги "Балтика" 20 мая примет занимающий второе место казанский "Рубин". "Очень бы хотелось завершить все-таки этот сезон с наилучшим результатом. Завтра, как я считаю, для нас важная игра, которая соберет полный стадион, будем поддерживать нашу команду. Конечно, здорово, что команда вышла досрочно, но хочется еще выйти с достойным результатом", - отметила Ищенко.

"Балтика" выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.