Команда сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года

ТАСС, 19 мая. Выход калининградского футбольного клуба "Балтика" в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) является историческим событием для города. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу заявил генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

"Балтика" в пятницу досрочно гарантировала себе как минимум второе место в таблице Мелбет - Первой лиги. Калининградская команда сыграет в высшем дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.

"Это невероятная радость, это историческое событие для Калининграда, - сказал Волженкин. - Команда 25 лет не была в премьер-лиге. Все этого ждали, словами эмоции описать сложно. Будут ли какие-то изменения под РПЛ? Говорить пока об этом рано, хотя, безусловно, работа ведется, мы следим за футболистами, есть определенный список. Но надо еще дождаться окончания чемпионата, завтра надо обыграть "Рубин".

"Балтика" с 64 очками после 31 матча занимает первое место в таблице. Второе место с 62 очками занимает казанский "Рубин", в субботу в матче 32-го тура команды сыграют между собой. По итогам сезона в РПЛ выходят две лучшие команды Первой лиги, клубы, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

Лучшим результатом "Балтики" в чемпионате страны является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером команды является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич.