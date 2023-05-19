Лагно и Тань Чжунъи сохранили лидерство после четвертого тура на этапе Гран-при FIDE

Спортсменки завершили вничью свои партии четвертого игрового дня

ТАСС, 19 мая. Россиянка Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи делят первое место по итогам четвертого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

В пятницу Лагно черными фигурами сыграла вничью с Беллой Хотенашвили из Грузии, Тань Чжунъи белыми разошлась миром с россиянкой Полиной Шуваловой. Россиянка Александра Горячкина оказалась сильнее Оливии Киолбасы из Польши. Вничью завершились партии между немкой Динарой Вагнер и грузинкой Наной Дзагнидзе, Харикой Дронавалли из Индии и представительницей Швейцарии Александрой Костенюк, Бибисарой Ассаубаевой из Казахстана и азербайджанкой Гюнай Мамедзаде.

После четырех туров Лагно и Тань Чжунъи набрали по 3 очка. Далее идут Вагнер, Дронавалли, Шувалова, Горячкина (по 2,5 очка), Дзагнидзе (2), Костенюк, Хотенашвили, Мамедзаде (по 1,5), Ассаубаева (1) и Киолбаса (0,5).

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.