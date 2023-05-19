"Чеховские медведи" впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу

В финале сыграют ЦСКА и "Пермские медведи"

ТАСС, 19 мая. "Чеховские медведи" дома уступили московскому ЦСКА во втором матче полуфинала чемпионата России по гандболу и не смогли выйти в финал турнира. Встреча прошла в пятницу.

Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 29:26. Первый матч армейцы выиграли со счетом 29:27.

В финале ЦСКА сыграет с командой "Пермские медведи", которая в полуфинале оказалась сильнее "Виктора" из Ставрополя (43:31, 32:32). "Чеховские медведи" проведут серию за третье место с "Виктором".

"Чеховские медведи" становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб "Чеховские медведи".

ЦСКА в пятый раз сыграет в финале чемпионата России. В 2018 и 2019 годах московский клуб, носивший тогда название "Спартак", проиграл "Чеховским медведям", ЦСКА уступил подмосковной команде в финале в 2021 и 2022 годах. Клуб был основан в 2017 году.