Теннисистке Халеп предъявили еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил

Бывшая первая ракетка мира была отстранена в октябре, так как в ее допинг-пробе обнаружили следы запрещенного вещества

ТАСС, 19 мая. Бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп предъявили обвинение в еще одном нарушении теннисной антидопинговой программы, связанном с нарушением в биологическом паспорте спортсменки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ранее небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Халеп была временно отстранена ITIA 21 октября. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Сообщается, что новое обвинение дополняет предыдущее.

Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Roland Garros (2018) и Уимблдоне (2019). В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг, она является единственной представительницей страны, добившейся такого результата.