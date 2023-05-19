"На седьмом небе от счастья". Команда "Феникс" стала победителем фиджитал-игр

Турнир проходил в Казани в рамках подготовки к "Играм будущего"

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Игроки российской команды "Феникс" очень рады победе на турнире фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани. Об этом журналистам в пятницу рассказал игрок "Феникса" Павел Шкуратов.

19 мая "Феникс" победил бразильскую команду чемпиона мира по футболу Роналдиньо R10 со счетом 12:7. В составе "Феникса" играли бывшие футболисты сборной России Роман Шишкин и Александр Шешуков, а также Евгений Щеголихин, Владислав Рыжков, Максим Казанков, Шкуратов и Николай Бренев. За R10 выступил действующий игрок сборной Бразилии по футболу в формате "7 на 7" Луан Телес, его партнерами по команде были Винисиус Силва, Марсело да Силва, Габриэль де Медейрос, Фелиппе Лейте, Артур да Силва и Эдуардо де Фрейтас.

"На седьмом небе от счастья, потому что классный турнир, победили, все довольны сейчас, думаю, продолжим отмечать в раздевалке, - сказал Шкуратов. - Могу сказать, что финал был с "Ротором" ("Феникс" обыграл "Ротор" в полуфинале - прим. ТАСС), потому что там была заруба, эмоции были после того матча, ночью пересматривал игру. Бразильцы сегодня проиграли слишком много в киберспортивной части, им нужно было отыгрываться, наши ребята на опыте, могли перекрыть это все. Кто знает, что было бы, если был бы равный счет после киберспортивной части. Очевидно, что мы настолько лучше них".

"Никаких сомнений в победе не было, наш игрок Владислав Рыжков примерно на второй минуте сказал, что мы уже чемпионы. Когда он сказал, я все понял, если он говорит, то значит, что это так. Прекрасная атмосфера была на турнире, особенно понравилось на полуфинале, где было много болельщиков, которые скандировали "Феникс". Сегодня, возможно, было чуть поменьше, но тоже было слышно поддержку, в плане организации вообще все шикарно", - добавил игрок "Феникса".

Шкуратов уверен, что к основному турниру "Игры будущего" привлекут известных футболистов. "Я думаю, что к этим турнирам привлекут и звезд большого футбола, потому что от бразильцев приехала команда Роналдиньо, - отметил он. - К сожалению, он не приехал на этот турнир, но надеемся увидеть его на следующих турнирах, честно, хотелось бы хотя бы сфотографироваться. Я довольно давно общался со звездами из киберфутбола, но, может быть, парочке друзей из Германии напишу, мне кажется, им будет интересно".

"Какое будущее у "Феникса"? Только вперед. Я слышал, что в следующем сезоне планируются "Игры будущего", наша задача - победить. Я думаю, что наше сотрудничество с ребятами не заканчивается, будем готовиться и тренироваться, чтобы футболисты могли показывать хорошую игру в киберчасти, а мы - на поле", - заключил Шкуратов.

"У фиджитал-спорта хорошее будущее"

На финальной встрече присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин. После просмотра игры он отметил, что у фиджитал-спорта хорошее будущее. "Я очень рад той атмосфере, которая сопутствует всем тестовым событиям фиджитал-игр, аудитория самая разнообразная, все очень увлечены, тут нет равнодушных, - сказал Матыцин журналистам. - И эта атмосфера меня заворожила. Думаю, у этого направления хорошее будущее, оно отражает интересы нашей молодежи. Самое главное - через это направление мы можем найти баланс между физической активностью, реальным спортом и киберспортом. Рад, что фиджитал-игры вызвали интерес не только у россиян, а у всех гостей, это вселяет надежду, что будет много команд и у проекта будет продолжение".

"Игры символизируют открытость России к созидательным, конструктивным реформам, - добавил министр спорта РФ. - Спорт всегда отражал новые тенденции, которые существуют в молодежной среде. Восприятие этих тенденций, отсутствие некой консервативности, новые направления тому яркое подтверждение. Это хороший пример взаимодействия федеральной и региональной властей, того, как через игры можно укреплять международные контакты".

Пятые фиджитал-игры проходили в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего" с 16 по 19 мая. В них принимали участие "Феникс", R10, уругвайский "Атлетико Пеньяроль", аргентинский 3 Estrellas, иранский Persian Gulf, сербский "Обилич", а также российские "Ротор" и Tatar Squad. "Ротор" занял третье место на турнире, победив "Атлетико Пеньяроль" (12:8).

Фиджитал-игры были довольно популярны среди болельщиков, на каждую игру турнира собиралась целая трибуна в Казанской академии тенниса. Во время соревнований на площадке выступали разные артисты. Для болельщиков была доступна специальная игровая зона, где они могли поиграть в настольный футбол, в футбольный симулятор на приставке, потанцевать, а также попробовать другие развлечения, связанные с футболом.

Сам турнир прошел в атмосфере праздника, болельщики постоянно поддерживали свои команды. Гости из Уругвая в последний день порадовали болельщиков разными песнями. "Мы удовлетворены результатом и нашей игрой, конечно, немного не повезло, я думаю, что "Ротор" хорошо играл на поле, а мы уже устали, они все-таки намного больше нас, физически лучше владеют своим телом, - сказал журналистам игрок команды "Атлетико Пеньяроль" Леандро Гонсалес. - Мне кажется, что организация на 10 баллов, с нами очень хорошо здесь обращаются. Мне очень нравится формат турнира, он очень интересный. Да, наша команда может выступить и в других фиджитал-дисциплинах. Возможно, в баскетболе и еще какой-то игре. Мы также планируем участвовать в "Играх будущего".

Игрок "Ротора" Андрей Романенко рассказал журналистам, что команда посвятила победу болельщикам. "Очень рад приехать в Казань, люди гостеприимные, много внимания, все вежливые и очень общительные, - сказал Романенко. - Мы бы хотели выразить благодарность нашим болельщикам из Волгограда, они поддерживали нас весь турнир, слали комментарии, писали, звонили, спасибо им, во многом эта победа для них".

Уровень Олимпиады, хороший прием иностранцев

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин, который выступал в составе "Феникса", отметил, что фиджитал-игры по формату похожи на Универсиаду или Олимпиаду. "Формат турнира на уровне сборных? Такое возможно. У меня ассоциировался этот турнир с каким-то похожим смыслом Универсиады или Олимпиады, - сказал Шишкин журналистам. - То, что вы сейчас говорите, возможно в дальнейшем. Организаторы, может быть, сделают и такой формат. Но сейчас проходят тестовые турниры, посмотрим, как пройдет основной турнир в 2024 году. Я думаю, что там могут быть какие-то корректировки".

Представители всех иностранных команд поблагодарили российскую сторону за теплый прием, также команды отмечали интересный формат турнира. Например, в Иране заинтересовались проведением похожего соревнования в своей стране. Игрок аргентинской команды 3 Estrellas Хуан Сала отметил, что организация турнира прошла на высшем уровне. "Мы очень благодарны за то, как нас приняли в России, - сказал он журналистам. - Мы еще будем играть в других странах, но очень рады тому, как организовали этот турнир, все очень здорово".

Игрок сербской команды "Обилич" Зивожин Ковачевич допустил возможность проведения товарищеского матча на уровне сборных в формате фиджитал-футбола. "Отличная идея всего проекта в целом, потому что будущее за цифровыми технологиями, новое поколение уделяет больше времени именно цифровому формату, а не физическому, - сказал Ковачевич журналистам. - Идея такого проекта действительно отличная, потому что детям и всему молодому поколению понравится сочетание цифрового и физического. Я на 100% уверен, что такие встречи возможны в будущем на уровне сборных, однажды могут провести товарищеский матч команды России и Сербии. Наши впечатления от России в целом и от турнира на самом высоком уровне".

Интерес к фиджитал-играм может привлечь в будущем приезд Роналдиньо. В команде чемпиона мира по футболу R10 отметили, что в случае приглашения на "Игры будущего" Роналдиньо может посетить их. "Возможно ли выступление Роналдиньо в составе нашей команды? Возможно, что в нашем составе сыграют какие-то звезды, не обязательно уровня Роналдиньо, но мы бы хотели отобрать кого-то. Но Роналдиньо может посетить "Игры будущего" в России, потому что он является послом нашей команды, наслаждается футболом. Мы считаем, что в случае нашего участия в "Играх будущего" Роналдиньо сможет приехать", - сказал игрок R10 Артур да Силва.

Об "Играх будущего"

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах. Призовой фонд турнира составил 3 млн рублей. Победитель получил 1 млн 250 тыс. рублей, серебряный призер - 650 тыс. рублей, команды, занявшие третье и четвертое места, заработали 400 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.