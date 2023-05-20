Матчами с участием "Локомотива" и "Динамо" стартует 28-й тур чемпионата России по футболу

"Локомотив" дома сыграет с "Факелом", "Динамо" в гостях встретится с "Торпедо"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Программа 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Локомотив" - "Факел", "Торпедо" - "Динамо", "Оренбург" - "Зенит" и "Ахмат" - "Химки".

В первом матче дня московский "Локомотив" на своем поле сыграет с воронежским "Факелом", встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 14:00 мск. Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Факел" с 27 очками располагается на 13-й позиции. Матч команд в первой части чемпионата завершился победой "Факела" со счетом 2:0, это была первая победа для воронежского клуба в этом сезоне РПЛ.

У "Локомотива" под вопросом участие в игре нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Сергея Пиняева. Дзюба пропустил матч 27-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" (1:1), Пиняев не играл в трех последних встречах. "Идет планомерная подводка обоих игроков, Сергей [Пиняев занимается] в общей группе полноценно, Артем - дозированно. Мы понимаем его состояние и будем отталкиваться непосредственно ближе ко дню игры", - рассказал журналистам главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Полузащитник "Локомотива" Франсуа Камано в разговоре с журналистами отметил, что команда серьезно настроена на матч с "Факелом". "Этой весной у нас почти каждый матч как реванш, потому что многим проиграли до перерыва. Сейчас мы должны играть за нашу честь. Нужно настраиваться на каждую игру и одержать как можно больше побед", - сказал он.

"Локомотив" подходит к игре с 5 матчами без поражений (3 победы, 2 ничьи), команда в весенней части РПЛ провела 10 матчей, потерпев 1 поражение. 9 апреля железнодорожники уступили на своем поле петербургскому "Зениту" (1:2). "Факел" подходит к матчу с лучшей серией в сезоне, воронежцы одержали 3 победы подряд. Ранее команда выиграла у московского "Динамо" (2:0), "Ростова" (2:0) и "Пари Нижний Новгород" (1:0). С начала мая главным тренером воронежцев является Вадим Евсеев, который в составе "Локомотива" дважды становился чемпионом России, трижды выиграл кубок страны.

Также в субботу "Оренбург" дома сыграет с "Зенитом", встреча начнется в 16:30 мск. "Зенит" уже гарантировал себе победу в чемпионате в этом сезоне, команда лидирует в турнирной таблице РПЛ с 65 очками. "Оренбург" с 39 очками располагается на восьмой позиции. Игра первой части чемпионата завершилась разгромной победой "Зенита" со счетом 8:0.

Первая игра "Динамо" после ухода Йокановича

В другом матче дня московское "Динамо" в гостях встретится со столичным "Торпедо", игра начнется в 16:30 мск. Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 27 матчах. "Торпедо" по итогам прошлого тура досрочно лишилось шансов на сохранение места в РПЛ в следующем сезоне, черно-белые с 13 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

"Динамо" проведет первый матч после ухода Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. После матча прошлого тура с грозненским "Ахматом" (0:3) член совета директора "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что к следующей игре команду будет готовить другой тренер. 15 мая пресс-служба бело-голубых назвала имя исполняющего обязанности главного тренера "Динамо", им стал Павел Алпатов. 19 мая "Динамо" объявило, что клуб достиг договоренности о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем.

Также в субботу подмосковные "Химки" на выезде сыграют с "Ахматом", встреча начнется в 19:00 мск. "Химки" продолжают борьбу за выживание, команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Подмосковный клуб на 5 очков отстает от "Пари НН", который идет на 14-й позиции, дающей право сыграть в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ. "Ахмат" с 46 очками располагается на пятой строчке. Встреча команд в первой части сезона завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:1.

Программа 28-го тура РПЛ продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Урал", "Спартак" - ЦСКА и "Краснодар" - "Ростов". На 22 мая запланирован матч "Пари НН" - "Сочи".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.