Российский хоккеист Новиков подписал контракт с "Баффало"

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано на три сезона

ТАСС, 20 мая. Российский защитник Никита Новиков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Баффало".

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано на три сезона.

Новиков был выбран "Баффало" на драфте 2021 года под общим 188-м номером. В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге защитник выступал за московское "Динамо". В завершившемся сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (2 заброшенные шайбы + 3 результативные передачи) очков. В плей-офф принял участие во всех 6 встречах, не отметившись результативными действиями.

Новиков стал победителем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2020/21 в составе "Динамо". В составе юниорской сборной России защитник выиграл серебро чемпионата мира 2021 года.