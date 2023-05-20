"Вегас" обыграл "Даллас" в первом матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ

Встреча завершилась победой команды из Лас-Вегаса в овертайме со счетом 4:3

ТАСС, 20 мая. "Вегас" в субботу в гостях обыграл "Даллас" в овертайме со счетом 4:3 в первом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Уильям Карлссон (30-я и 42-я минуты), Теодор Блюгер (50), Бретт Хауден (62). У "Далласа" отличились Джейсон Робертсон (19), Роопе Хинтц (45), Джейми Бенн (59).

Российские нападающие Иван Барбашев ("Вегас") и Евгений Дадонов ("Даллас") не отметились результативными действиями.

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 21 мая в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2). "Даллас" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Центральном дивизионе. В первом раунде плей-офф команда из Техаса победила "Миннесоту" (4-2), во втором - "Сиэтл" (4-3).