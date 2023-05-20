Олимпийский чемпион по биатлону Попов осудил отстранение россиян и белорусов

В конце марта Международный союз биатлонистов заявил, что пока не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов к турнирам под эгидой организации

ТАСС, 20 мая. Главный тренер сборной Монголии по биатлону олимпийский чемпион Александр Попов отрицательно относится к отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

В конце марта Международный союз биатлонистов заявил, что пока не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов к турнирам под эгидой организации.

"Как бывший участник Олимпиад и международных соревнований я не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях, - сказал Попов. - Не могу ответить за Федерацию биатлона Монголии, но думаю, что им не нравится такая политизация спорта".

Российские и белорусские биатлонисты в минувшем сезоне участвовали в альтернативном международном турнире "Кубок Содружества". "Организация таких соревнований требует больших финансовых затрат. Поэтому не думаю, что в ближайшие годы это возможно в Монголии", - добавил собеседник агентства.

Попову 58 лет, он выступал за сборные СССР и Белоруссии, является олимпийским чемпионом и обладателем серебряной медали Игр в эстафете. Также на счету Попова четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира. На церемонии открытия Олимпийских игр 2006 года он был знаменосцем сборной Белоруссии.