В сборной Монголии оценили перспективы натурализации российских биатлонистов

Главный тренер национальной команды отметил, что законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство

ТАСС, 20 мая. Закон Монголии, запрещающий иметь двойное гражданство, влияет на желание российских биатлонистов перейти в сборную страны. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер сборной Монголии по биатлону олимпийский чемпион Александр Попов.

"Законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство. Поэтому я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии, - сказал Попов. - Но вопросы о переходе российских спортсменов в олимпийские сборные Монголии поднимаются давно, особенно в таких видах спорта, как борьба, бокс и стрельба из лука".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международный союз биатлонистов после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.

Попову 58 лет, он выступал за сборные СССР и Белоруссии, является олимпийским чемпионом и обладателем серебряной медали Игр в эстафете. Также на счету Попова четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира. На церемонии открытия Олимпийских игр 2006 года он был знаменосцем сборной Белоруссии.