В Казани заявили о готовности города к проведению матча за Суперкубок России по футболу

Срок подачи заявок на проведение матча за Суперкубок России завершится 20 мая

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Стадион "Ак Барс - Арена" и Казань готовы к проведению матча за Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС в субботу рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

10 мая руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина сообщила ТАСС, что срок подачи заявок на проведение матча за Суперкубок России завершится 20 мая.

"Казань готова принимать крупномасштабные мероприятия, сегодня мы проводим большой форум "Россия - Исламский мир", это по количеству людей, по объему и логистике намного больше, чем провести матч, - сказал Леонов. - Заявка о проведении матча за Суперкубок России громкая, по сути, это игра между двумя командами, то есть концептуально мы готовы, арена готова, РФС должен принять решение. Мы эту заявку в начале года сформировали, когда было решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины, буквально через день отправили письмо на руководство Российского футбольного союза. Мы готовы, нам это интересно".

"В этом году мы празднуем десятилетие Универсиады, это как раз получается в те даты, когда была церемония открытия 10 лет назад. У нас стартует ралли "Шелковый путь", ряд мероприятий будет приурочен к десятилетию, но это тоже было бы интересным событием. Мы знаем уже одного участника матча за Суперкубок, ждем другого, там пара тоже достойная - либо ЦСКА, либо "Краснодар". Поэтому я уверен, что в любом случае будет качественный футбол с яркой афишей. Если будет принято решение провести в Казани, мы постараемся провести это на самом высоком уровне", - добавил Леонов.

В матче за Суперкубок России принимают участие чемпион и обладатель кубка страны. В этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) победителем досрочно стал петербургский "Зенит". В суперфинале Фонбет - Кубка России встретятся ЦСКА и "Краснодар".

Суперкубок России проводится с 2003 года. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал "Зенит".