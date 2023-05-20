Тренер сборной Монголии Попов рассказал об отказе Латвии дать ему аккредитацию на турнир

По словам олимпийского чемпиона в составе сборной СССР, это было решение властей страны

ТАСС, 20 мая. Власти Латвии отказали главному тренеру сборной Монголии по биатлону олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР Александру Попову в аккредитации на соревнования на территории страны. Об этом Попов рассказал ТАСС в субботу.

"Скажем так, были такие проблемы недавно в Латвии, где мне не дали аккредитацию на соревнования, - сказал Попов. - Но это было не решение международной и латвийской федераций биатлона, а решение властей страны".

Ряд спортсменов из России и Белоруссии столкнулись с проблемами при попытках принять участие в международных соревнованиях на территории Латвии. Так, в июне 2022 года Латвийский теннисный союз отказал россиянкам и белорускам в допуске на турнир Международной федерации тенниса в Лиепае. В марте 2023 года Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии приступил к реализации идеи министерства образования и науки страны прекратить финансирование спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых также выступают представители России и Белоруссии.