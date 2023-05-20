Черчесов не считает, что у "Интера" нет шансов на победу в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Ференцвароша" отметил, что в отдельно взятой встрече может случиться все что угодно

ТАСС, 20 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" находится на пике формы, однако это не значит, что он является безоговорочным фаворитом в финале Лиги чемпионов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

"Манчестер Сити" вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский "Реал" (1:1, 4:0). "Интер" в полуфинале был сильнее итальянского "Милана" (2:0, 1:0).

"Команда Хосепа Гвардиолы действительно произвела очень сильное впечатление. Еще в первом матче "Реалу" во многом повезло, что получилась ничья, а в ответном "Сити" вообще не оставил сопернику шансов, - сказал Черчесов. - Видно, что команда сейчас на пике формы, у них все получается".

"Но вот с тем, что "Интер" обречен, категорически не согласен. Во-первых, в отдельно взятой встрече, да еще такого высокого уровня, может случиться все что угодно - нигде не написано, что фаворит всегда обязан побеждать. Во-вторых, никто сейчас не знает, в каком состоянии окажутся оппоненты 10 июня. В-третьих, "Интер" - это же не любители, клуб с богатой историей, с тренером, который всю жизнь в футболе, и с серьезными исполнителями с опытом и регалиями", - добавил он.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Действующим победителем турнира является "Реал".