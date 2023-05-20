Воронков возглавит волейбольный клуб "Урал"

Дисквалификация специалиста завершилась 19 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Андрей Воронков займет должность главного тренера уфимского волейбольного клуба "Урал". Об этом ТАСС в субботу рассказал агент Виктор Иванов.

"Это ни для кого не секрет. Воронков возглавит "Урал", - сказал Иванов.

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский "Локомотива", на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.

Воронкову 55 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.