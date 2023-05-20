Леонов считает, что о выступлении "Ак Барса" в прошлом сезоне КХЛ можно снимать кино

Казанская команда в сезоне-2022/23 вышла в финал Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА со счетом 3-4

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Выступление казанского "Ак Барса" в сезоне-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заслуживает экранизации. Такое мнение ТАСС в субботу высказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

27 декабря 2022 года Зинэтула Билялетдинов в третий раз был назначен на пост главного тренера "Ак Барса", соглашение было рассчитано до окончания текущего сезона. Под его руководством команда заняла первое место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" дошел до финала плей-офф КХЛ, в котором уступил ЦСКА со счетом 3-4.

"Я считаю, что Зинэтула Билялетдинов сделал что-то невероятное, никто не предполагал, что он сделает такой камбэк, что он вернется в команду, потому что он как бы окончательно ушел, пришел советником, - сказал Леонов. - Тут он взял команду в таком, надо признаться, совсем уж плачевном состоянии - были уже на дне турнирной таблицы, были вопросы и критика, причем совершенно понятная, при таких составе, истории, инфраструктуре, амбициях мы не показывали игры. Он поднял со дна команду, вышел с первого места в плей-офф, еще там дошел до финала, а там уже до суперфинала, там был достойный соперник. Все равно это качели, финальный матч. Не было игры в одну сторону, нам чуть меньше повезло, ЦСКА - чуть больше".

"Я считаю, что "Ак Барс" - это любой болельщик вам скажет - в этом сезоне победитель для нас. Да, ЦСКА лучше, но то, что "Ак Барс" сотворил, - талант, успех. Такая история, по которой можно снимать как минимум кино, а может быть, и сериал. Про то, что был провал, возвращение Билялетдинова в его возрасте, он очень крутой тренер", - добавил Леонов.

Билялетдинову 68 лет, ранее он был главным тренером "Ак Барса" с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год и трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В 2006 году "Ак Барс" под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В качестве главного тренера Билялетдинов также работал в московском "Динамо" и выиграл с ним чемпионат России 2000 года. В 2012 году специалист привел сборную России к победе на чемпионате мира.