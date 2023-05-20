Кириленко хотел бы видеть "Денвер" чемпионом НБА

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что центровой клуба Никола Йокич показывает великолепную игру

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко хотел бы, чтобы "Денвер" стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

"Мне бы хотелось, чтобы "Денвер" выиграл чемпионат НБА, - сказал Кириленко. - Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. [Он] дважды [признавался] MVP, надо хоть один титул [чемпиона] забрать. Да и регион мне близкий - с другой стороны горы (Кириленко в НБА выступал за "Юту" - прим. ТАСС)".

"Денвер" в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс" ведет со счетом 2-0. В другой полуфинальной серии "Майами" обыгрывает "Бостон" (2-0). Серии проходят до четырех побед.

Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры он выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). За "Юту" Кириленко играл с 2001 по 2011 год. Также в НБА он представлял "Миннесоту" и "Бруклин".