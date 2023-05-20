Гамова оценила шансы российских волейболистов попасть на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к командным соревнованиям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Шансы российских волейболистов принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже невелики. Такое мнение ТАСС в субботу высказала двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Во Всероссийской федерации волейбола отметили, что в случае допуска у мужской и женской команд остаются высокие шансы отобраться на Игры благодаря высокому мировому рейтингу. Вопрос должен решиться до конца сентября.

"Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остается только надеяться, но шансы невелики, к сожалению, - сказала Гамова. - Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остается даже мизерный шанс, то я буду верить до конца".

Гамова входит в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России. "Мы очень часто обсуждаем эту тему, направляем письма в комиссию МОК, проводим конференц-коллы, пытаемся решить этот вопрос. Пока подвижек нет, есть варианты с индивидуальными видами спорта, с командными все гораздо сложнее", - отметила собеседница агентства.

"Но если мы отберемся, то нужно обязательно ехать и не слушать людей, которые говорят об обратном. Иначе ответные санкции будут еще строже, они ударят по спорту еще сильнее", - добавила Гамова.