"Организация супер". Роман Шишкин - об участии в фиджитал-играх по футболу

Бывший футболист сборной России в составе собственной команды "Феникс" стал победителем соревнований

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Организация соревнований по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани была на высоком уровне. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший футболист сборной России Роман Шишкин, который в качестве капитана команды "Феникс" стал победителем соревнований.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах. Призовой фонд турнира составлял 3 млн рублей. Победитель получил 1,25 млн рублей, серебряный призер - 650 тыс. рублей, команды, занявшие третье и четвертое места, заработали 400 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

В финальном матче фиджитал-игр "Феникс" победил команду R10, которой руководит чемпион мира по футболу Роналдиньо, со счетом 12:7. Шишкин принял участие и в киберспортивной, и в физической частях соревнования.

"Мы не стали менять тактику последних удачных игр, - сказал Шишкин. - Два киберспортсмена создали нам плацдарм в восемь мячей [после первого тайма в диджитал-части], нам просто с Максом Казанковым пришлось немного сделать так, чтобы не пропустить много мячей, мы старались, но, видите, проиграли с разницей в четыре или пять мячей. Нам, футболистам, против киберспортсменов почти без практики сложно, в гостинице пытались тренироваться, но тяжело, там все же ребята профессионалы. Но, слава богу, что наша тактика сработала, то есть мы не просто так сюда приехали, мы готовились, я думаю, что ребята сработали на пять баллов".

"Мы посмотрим, что можно улучшить, создавать даже эту команду было непросто, как и непросто подстроиться под эти даты. Потому что ребята еще работают, играют, поэтому такая точечная селекция была, я собирал команду. Хотелось бы сохранить состав, если по датам будет совпадать, то, естественно, ничего менять не будем. Только единственное, нужно будет футболистам потренироваться в киберспорте, чтобы мы не выглядели петрушками", - добавил Шишкин.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Бывший футболист сборной России высказался об уровне бразильских игроков. "Мы смотрели их матчи, но в нашей игре они были суперактивные, понятно, что финал, но под нас они подготовились очень качественно, - отметил Шишкин. - До этого у них таких соперников, как мы и "Ротор", не было, сегодня так под нас попали. Да, они контролировали мяч, мы вышли с преимуществом, но наши контратаки давали результат, мы им забивали. И в целом в футбол мы их победили. У них было два самых опасных игрока, если бы их удалось перекрыть, то мы бы еще легче с ними справились".

Высокий уровень организации

Шишкин рассказал о будущем команды "Феникс". "Дальше по регламенту турнира мы автоматически выходим в турнир "Игры будущего" в феврале, - сказал он. - Насколько я понял, во многих странах сейчас будут проходить отборочные турниры, а у нас путевка напрямую. Так что есть время подготовиться. И надеюсь, что сохраним эту команду, плодотворно поработаем над плюсами и минусами".

"Организация турнира супер, я доволен. Посмотрите, сколько волонтеров и других людей работало, мы своего волонтера отблагодарили, то есть все на уровне, - сказал Шишкин. - Есть, конечно, некоторые минусы или недоработки, которые в моем понимании были бы актуальны, но я думаю, что организаторы турнира сделают правильные выводы, все-таки это тестовые турниры, а в ноябре будет еще один тестовый. Если мое мнение будет актуально, я готов некоторые корректировки предложить. Но в целом все супер, на уровне, каких-то грубых недочетов я не увидел, все достаточно качественно".

© Роман Шлуинский/ ТАСС

На групповом этапе "Феникс" уступил волгоградскому "Ротору" (6:13), победил казанский Tatar Squad (16:6), в четвертьфинале оказался сильнее иранского Persian Gulf (11:4), в полуфинале - "Ротора" (7:6, 3:2 - по пенальти). Шишкин рассказал, что ни одна иностранная команда сильно не удивила его. "Прямо такого удивления не было, - отметил он. - Немного непонятна мне была сетка, потому что бразильцы очень как-то легко попали в финал, у них в принципе сильная команда, в их составе два индивидуально сильных футболиста. Но они из мини-футбола, иранцы из мини-футбола. Наверное, футбольная составляющая больше как-то на второй план выходила, то есть бразильцы по всем прошлись в предварительных этапах, и по киберспорту тоже неплохо выступили. Но основную роль составляла игра на симуляторах. По футбольной части мы грамотно выставили тактику и схему, поэтому сложностей никаких".

"Людям из мини-футбола легче, чем обычным игрокам? Потому что площадка маленькая, очень приспособлена для мини-футболистов, плюс еще бортики есть. Знаю, что до этого турнир проходил на паркете, там точно не было бы честно - одни бы мини-футболисты приезжали и выигрывали. Поэтому мини-футболисты здесь, как рыбы в воде. Понятно, что любой футболист должен играть в любой футбол. Но в первой игре мы не понимали, где находились. В течение турнира освоились, привыкли к бортам и площадке", - добавил Шишкин.

Женские команды

Шишкин считает, что можно сделать женский турнир на фиджитал-играх. "Когда мы приехали на жеребьевку, то очень много нюансов и деталей обсуждалось, в том числе по "Играм будущего", какие мысли у меня в голове, - сказал он. - У нас параллельно идет турнир в медиафутболе, там в нашей команде участвовали девушки из сборной России. Почему бы их не привлекать, может быть, даже отдельную категорию сделать. Потому что у нас женский футбол сейчас прогрессирует очень сильно, я думаю, что фиджитал тоже не будет отставать. Именно по футбольной части я бы рассмотрел эту категорию. Я думаю, что девушкам бы тоже понравилось".

"Я говорю про разделение соревнований между мужчинами и женщинами. Либо если совмещать, то как-то миксовать, например. Вы видите, когда киберспортсмены выходят против футболистов, то вторым очень тяжело. Если делать корректировки, то все-таки киберспортивная часть должна быть именно для киберспортсменов, а не для нас. Или как-то миксовать. Приезжают, например, четыре киберспортсмена против двоих, нам тяжело уже, это огромное преимущество, поэтому здесь я бы поработал", - добавил бывший футболист сборной России.

Шишкин считает, что турнир с профессиональными футболистами из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет интересен. "Смотря кто будет участвовать. Если будут участвовать профессионалы, тогда смысла нет, у них есть свой турнир - премьер-лига, - сказал он. - Может быть, среди фанатов возможно такое, но среди спортсменов - тяжело, так как у всех контракты, вероятность получить травму большая, люди, которые себя не зарекомендовали, которые играют на любительском, для них актуальны такие турниры".

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.