Максимов считает, что победная серия "Чеховских медведей" достойна Книги рекордов Гиннесса

В пятницу подмосковная гандбольная команда уступила ЦСКА и впервые с 2002 года не станет чемпионом России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Победная серия подмосковного гандбольного клуба "Чеховские медведи" в чемпионатах России достойна попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент и главный тренер команды Владимир Максимов.

"Чеховские медведи" впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу, в пятницу в полуфинале турнира команда по сумме двух матчей уступила ЦСКА. "Чеховские медведи" становились чемпионами страны 21 раз подряд, в 2000 и 2001 году золотые медали турнира завоевывал "ЦСКА-Спортакадем", на базе которого в 2001 году был основан клуб "Чеховские медведи".

"Безусловно, когда-то это должно было произойти, - сказал Максимов о прервавшейся победной серии. - Для меня она вообще длится 23 года, потому что я еще был тренером ЦСКА, который после тех побед плавно перешел в Московскую область. После была одержана еще 21 победа. Считаю, что такое достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Но жизнь на этом не кончается, сейчас будет ротация команд, в том числе и в ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне".

Поражение от ЦСКА тренер объяснил излишней самоуверенностью игроков своей команды. "Основная причина заключается в том, что "Чеховские медведи" были уверены в том, что они просто выйдут и выиграют, команда не постаралась сделать все необходимое для победы. В начале игры у нас было большое количество потерь мяча, но и в нападении мы не дорабатывали - торопилась реализовать атаки", - отметил Максимов.

"Мы все разбирали на тренировках, но уже во время матча игрок, выходя на площадку, был уверен в том, что раз он победил соперника вчера, то сделает это и сегодня. Мы же выиграли суперкубок и Кубок России, поэтому были уверены, что немного постараемся, а соперника не хватит. Его хватило, и он победил", - заключил специалист.