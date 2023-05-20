Черчесов считает "фактор Моуринью" преимуществом "Ромы" в финале Лиги Европы

В решающем матче турнира итальянская команда 31 мая сыграет с испанской "Севильей"

ТАСС, 20 мая. Опыт главного тренера итальянского футбольного клуба "Рома" португальца Жозе Моуринью может оказать решающее значение на исход финальной встречи Лиги Европы против испанской "Севильи". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

В полуфинале Лиги Европы "Рома" 18 мая обыграла немецкий "Байер" со счетом 1:0 по сумме двух встреч и в финале сыграет с "Севильей". Ранее на стадии 1/8 финала "Байер" выбил из розыгрыша турнира "Ференцварош". Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште на "Пушкаш-Арене".

"Мы уступили "Байеру" в ответной встрече 1/8 финала на "Пушкаш-Арене", и после финального свистка я пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт. Однако Жозе Моуринью - уникум! У человека уже шестой финал [еврокубка] в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но "Рома" взяла свое опытом - как тренера, так и футболистов", - сказал Черчесов.

"Решающий матч - отдельная непредсказуемая история. Правда, севильцы регулярно в них побеждают, но в пользу "Ромы" - "фактор Моуринью". Жозе феноменален в финалах, они - его стихия, а вот у коллеги португальца Хосе Луиса Мендилибара такого опыта нет. Пожалуй, отдам небольшое предпочтение римлянам, хотя "Севилья", как и "Байер", демонстрирует более привлекательный футбол", - резюмировал он.

"Севилья" является самой титулованной командой Лиги Европы, на счету испанского клуба шесть трофеев (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Команда выиграла все финалы турнира, в которых принимала участие. "Рома" выходила в финал второго по значимости турнира Европы однажды - в 1991 году. Тогда римляне проиграли миланскому "Интеру" со счетом 1:2 по сумме двух встреч.