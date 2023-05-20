Тренер гандбольного клуба "Чеховские медведи" Максимов продолжит карьеру

77-летний специалист отметил, что поработает еще минимум год

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бессменный главный тренер гандбольного клуба "Чеховские медведи" Владимир Максимов продолжит работать с командой в следующем сезоне. Об этом 77-летний специалист сообщил ТАСС в субботу.

"Я считаю, что надо работать до тех пор, пока ты можешь работать, - сказал Максимов, который также является президентом клуба. - Думаю, год еще точно поработаю - нужно вернуть на место кубок чемпионата России. После этого можно и уходить".

"Чеховские медведи" впервые с 2002 года не станут чемпионами России, в пятницу в полуфинале турнира команда по сумме двух матчей уступила ЦСКА. "Чеховские медведи" становились чемпионами страны 21 раз подряд, в 2000 и 2001 годах золотые медали турнира завоевывал "ЦСКА-Спортакадем", на базе которого в 2001 году был основан клуб "Чеховские медведи".

В 1970-х годах Максимов являлся капитаном сборной СССР, в качестве игрока он стал олимпийским чемпионом 1976 года и серебряным призером чемпионата мира 1978 года. В качестве тренера победил на Играх 1992 и 2000 годов. В еврокубках "Чеховские медведи" под руководством Максимова в 2006 году завоевали Кубок кубков, в 2010-м - вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов.