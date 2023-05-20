Промес считает, что "Спартак" должен остановить гегемонию "Зенита" в РПЛ

Петербургский клуб выиграл чемпионат России пять раз подряд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" заслуживают уважения за пятую победу подряд в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), однако московский "Спартак" должен остановить доминирование сине-бело-голубых. Такое мнение в субботу высказал нападающий красно-белых Квинси Промес, комментарий которого приводит пресс-служба "Спартака".

"Зенит" досрочно стал чемпионом страны 7 мая, обыграв на своем поле "Спартак" (3:2). Петербургская команда выиграла турнир пятый раз подряд.

"Зенит" хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это, но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве. Игры с "Зенитом" получаются у "Спартака" самыми конфликтными, мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Все это идет от неуважения", - сказал Промес.

"За пять лет они привыкли чувствовать себя выше "Спартака" и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать "Зениту", кто на самом деле лучший клуб в России, - такая цель дает запредельную мотивацию", - добавил он.