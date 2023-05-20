Дворкович: FIDE будет терпеливо ждать решения Карлсена по участию в турнире претендентов

Соревнования пройдут в 2024 году в Канаде

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) будет терпеливо дожидаться решения 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена относительно участия в турнире претендентов 2024 года. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Я рад тому, что Магнус продолжает играть и в скором времени мы его увидим в крупных турнирах, и в частных, и в официальных, - сказал Дворкович. - Дедлайн еще очень далеко - это начало следующего года. Поэтому мы будем терпеливо ждать, что решит Магнус".

30 апреля россиянин Ян Непомнящий на тай-брейке уступил Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Непомнящий в матче за мировую шахматную корону должен был играть с Карлсеном, но тот отказался от защиты титула.

Турнир претендентов пройдет в следующем году в Торонто.