ФИФА планирует внедрить проект развития футбольных талантов в Туркмении

5 мая страну впервые посетил глава ФИФА Джанни Инфантино

АШХАБАД, 20 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует в Туркмении реализовать проект развития талантов. Об этом сообщила в субботу Федерация футбола Туркмении (ФФТ) по итогам визита в страну регионального технического консультанта ФИФА Гайоза Дарсадзе.

"В ходе двухдневного рабочего визита технический консультант ФИФА обсудил проект развития талантов на период 2023-2026 годов с руководящим составом Федерации футбола Туркмении и экспертами технического отдела ФФТ", - говорится в сообщении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в рамках своего турне по Центральной Азии 5 мая впервые посетил Туркмению. Он договорился с руководством страны о создании в строящемся городе Аркадаг учебно-методического центра ФИФА.