Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам участвовать в Европейских играх

Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля, Боксерский турнир на данных соревнованиях является частью отбора на Олимпийские игры в Париже, россиян и белорусов не допустили до участия

ТАСС, 20 мая. Боксеры, официальные лица и тренеры, представляющие Европейскую боксерскую конфедерацию (EUBC), смогут принять участие в Европейских играх 2023 года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

"Поскольку до Европейских игр остается месяц, это решение далось нелегко, но в конечном итоге оно было принято для того, чтобы обезопасить наших боксеров, официальных лиц и тренеров, защитить их результаты и отделить их от политики спорта. IBA будет продолжать ставить своих спортсменов на первое место, этот жест доброй воли в отношении Международного олимпийского комитета (МОК - прим. ТАСС) является первым шагом, IBA будет продолжать стремиться к открытому и свободному диалогу с МОК на благо бокса и спортсменов", - заявил глава IBA Умар Кремлев.

Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. Боксерский турнир на данных соревнованиях является частью отбора на Олимпийские игры в Париже. 16 мая портал Inside the Games со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.