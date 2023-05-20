20 мая, 12:54
Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Факел" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

Московская команда выиграла со счетом 1:0

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве.

Забитым мячом отметился Антон Миранчук (87-я минута).

"Локомотив" не проигрывает в последних шести матчах РПЛ. Московский клуб прервал трехматчевую победную серию "Факела" в лиге, ранее воронежский клуб обыграл "Пари Нижний Новгород" (1:0), "Ростов" (2:0) и московское "Динамо" (2:0).

Главным тренером "Факела" является Вадим Евсеев, игравший за "Локомотив" с 2000 по 2007 год. В составе железнодорожников он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также один раз выиграл суперкубок страны.

"Локомотив" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-зеленых 39 очков в 28 матчах. "Факел" с 27 очками идет 12-м месте, опережая зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе на 1 очко. В следующем туре "Локомотив" 28 мая на выезде сыграет с "Динамо", "Факел" в тот же день примет самарские "Крылья Советов".

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"Ростов"

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14

8

5

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44

35

9

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"Спартак"

27

14

8

5

50

58

36

22

5

"Ахмат"

27

14

4

9

46

44

34

10

6

"Краснодар"

27

12

7

8

43

57

44

13

7

"Динамо"

27

12

6

9

42

44

38

6

8

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

9

"Оренбург"

27

12

3

12

39

50

50

-2

10

"Сочи"

27

11

4

12

37

36

48

-12

11

"Урал"

27

8

6

13

30

29

42

-13

12

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

13

"Крылья Советов"

27

6

8

13

26

27

43

-16

14

"Пари НН"

27

6

5

16

23

27

50

-23

15

"Химки"

27

4

6

17

18

25

59

-34

16

"Торпедо"

27

3

4

20

13

20

52

-29

  

Теги:
Российский футбол
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