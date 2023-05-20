"Локомотив" обыграл "Факел" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве.
Забитым мячом отметился Антон Миранчук (87-я минута).
"Локомотив" не проигрывает в последних шести матчах РПЛ. Московский клуб прервал трехматчевую победную серию "Факела" в лиге, ранее воронежский клуб обыграл "Пари Нижний Новгород" (1:0), "Ростов" (2:0) и московское "Динамо" (2:0).
Главным тренером "Факела" является Вадим Евсеев, игравший за "Локомотив" с 2000 по 2007 год. В составе железнодорожников он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также один раз выиграл суперкубок страны.
"Локомотив" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-зеленых 39 очков в 28 матчах. "Факел" с 27 очками идет 12-м месте, опережая зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе на 1 очко. В следующем туре "Локомотив" 28 мая на выезде сыграет с "Динамо", "Факел" в тот же день примет самарские "Крылья Советов".
1
"Зенит"
27
20
5
2
65
70
17
53
2
ЦСКА
27
16
6
5
54
51
24
27
3
"Ростов"
27
14
8
5
50
44
35
9
4
"Спартак"
27
14
8
5
50
58
36
22
5
"Ахмат"
27
14
4
9
46
44
34
10
6
"Краснодар"
27
12
7
8
43
57
44
13
7
"Динамо"
27
12
6
9
42
44
38
6
8
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
9
"Оренбург"
27
12
3
12
39
50
50
-2
10
"Сочи"
27
11
4
12
37
36
48
-12
11
"Урал"
27
8
6
13
30
29
42
-13
12
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
13
"Крылья Советов"
27
6
8
13
26
27
43
-16
14
"Пари НН"
27
6
5
16
23
27
50
-23
15
"Химки"
27
4
6
17
18
25
59
-34
16
"Торпедо"
27
3
4
20
13
20
52
-29