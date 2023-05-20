"Локомотив" обыграл "Факел" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

Московская команда выиграла со счетом 1:0

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве.

Забитым мячом отметился Антон Миранчук (87-я минута).

"Локомотив" не проигрывает в последних шести матчах РПЛ. Московский клуб прервал трехматчевую победную серию "Факела" в лиге, ранее воронежский клуб обыграл "Пари Нижний Новгород" (1:0), "Ростов" (2:0) и московское "Динамо" (2:0).

Главным тренером "Факела" является Вадим Евсеев, игравший за "Локомотив" с 2000 по 2007 год. В составе железнодорожников он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, а также один раз выиграл суперкубок страны.

"Локомотив" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-зеленых 39 очков в 28 матчах. "Факел" с 27 очками идет 12-м месте, опережая зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе на 1 очко. В следующем туре "Локомотив" 28 мая на выезде сыграет с "Динамо", "Факел" в тот же день примет самарские "Крылья Советов".