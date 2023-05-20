Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Рейдеборн перейдет в "Берн"

По словам агента вратаря, соглашение со шведским игроком будет заключено на один год

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский вратарь Адам Рейдеборн, в прошедшем сезоне выступавший за ЦСКА, продолжит свою карьеру в швейцарском "Берне". Об этом ТАСС в субботу сообщил агент голкипера Алеша Пилко.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что армейский клуб не стал предлагать Рейдеборну новый контракт в связи с ужесточением лимита на легионеров.

"Рейдеборн перейдет в "Берн", подпишет контракт на один год", - сказал Пилко.

Рейдеборну 31 год, в составе ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вратарь в 37 матчах регулярного чемпионата одержал 24 победы и потерпел 11 поражений, а в 25 матчах плей-офф - 15 побед. В плей-офф он вошел в пятерку лучших вратарей по коэффициенту надежности, а также стал лидером по количеству игр без пропущенных шайб (пять).