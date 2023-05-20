Футболист "Локомотива" Дзюба будет готов сыграть с "Динамо"

Артем Дзюба из-за травмы пропустил два последних матча "Локомотива" в РПЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба будет готов сыграть в ближайшем матче команды против московского "Динамо". Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер "Локомотив" Михаил Галактионов.

Дзюба из-за травмы пропустил два матча Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе субботний, в котором "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Факел".

"Нам немного не хватило времени, чтобы он сегодня вышел на поле и провел часть матча. Надеемся, что в общей группе он начнет тренироваться на этой неделе, будет готов сыграть с "Динамо", - сказал Галактионов.

В следующем туре чемпионата России "Локомотив" сыграет с "Динамо". Встреча пройдет 28 мая.

34-летний Дзюба после возвращения в РПЛ принял участие в девяти матчах, забив восемь мячей и отдав четыре голевые передачи.