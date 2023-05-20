Футболист "Локомотива" Магкеев будет прооперирован на следующей неделе

8 мая Станислав Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче РПЛ против "Сочи"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Станислав Магкеев будет прооперирован на следующей неделе. Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Магкеев 8 мая в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" получил разрыв крестообразной связки коленного сустава.

"Магкееву назначена операция на следующей неделе, он уже готовится к вылету, - сказал Галактионов. - Надеемся, что все будет хорошо, и процесс реабилитации пройдет по плану".

Магкееву 24 года, в нынешнем сезоне он провел в составе "Локомотива" 26 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В сентябре 2021 года футболист уже получал подобную травму, он смог вернуться на поле лишь в феврале 2022 года.