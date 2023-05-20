В "Локомотиве" заявили, что переговоры по контракту Дзюбы находятся на финишной прямой

Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до окончания текущего сезона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Переговоры между московским футбольным клубом "Локомотив" и нападающим Артемом Дзюбой о новом контракте находятся на финальной стадии. Об этом журналистам в субботу заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до окончания нынешнего сезона. 34-летний нападающий после возвращения в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) принял участие в девяти матчах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

"Наши переговоры находятся на финишной прямой. Переговоры позитивны", - сказал Нагорных.

Председатель совета директоров "Локомотива" также отметил, что клуб находится на финальной стадии переговоров о новом контракте с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

"Локомотив" после 28 матчей набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче железнодорожники 28 мая в гостях сыграют с московским "Динамо".