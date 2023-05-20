Аленичев и Алдонин приняли участие в проекте "Выходи во двор"

Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс с детьми и сыграл матч против любителей из Краснознаменска

КРАСНОЗНАМЕНСК /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов 2004 года Дмитрий Аленичев, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин и другие бывшие футболисты сборной России в субботу приняли участие в проекте губернатора Московской области "Выходи во двор". Мероприятие прошло в подмосковном Краснознаменске.

Бывшие игроки сборной сыграли матч с любителями из Краснознаменска, по ходу матча хозяева вели со счетом 4:2, однако уступили 4:6. Звездным гостям подарили флаг города, а после матча они раздали автографы болельщикам. "Мы здесь впервые, в прошлом году не получилось сюда приехать. Здесь очень хороший стадион. Мы столкнулись с очень приличным сопротивлением, поэтому хотел бы сказать комплимент в адрес соперников", - сказал Аленичев.

"Великолепный праздник, люди, которые приходят посмотреть на нас, искренне любят футбол. Главное, что мы проводим мастер-класс с детишками. Некоторые плачут, а это значит, что они переживают и получают огромное удовольствие", - добавил собеседник агентства.

Алдонин в беседе с ТАСС высказал надежду, что мероприятие замотивирует детей заниматься футболом. "Прекрасная атмосфера, получили большое удовольствие от игры, а результат здесь совершенно не важен. Я надеюсь, что наша встреча замотивирует детей на занятия футболом и свершение спортивных подвигов", - сказал Алдонин.

Важность мероприятия для детей отметил и бывший капитан московского "Спартака", шестикратный чемпион России Егор Титов. "Радостная футбольная атмосфера. Не надо делать акцент на нас, главное - это дети. Если дети счастливы, значит, мы хорошо выполняем свою работу", - отметил Титов.

Проект "Выходи во двор" реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект нацелен на популяризацию массового спорта среди жителей региона. В первом летнем сезоне проекта состоялось 12 игр. Матчи проходили на территории спортивных комплексов и на школьных стадионах в Королёве, Дмитрове, Мытищах, Звенигороде, Люберцах, Ногинске, Можайске, Наро-Фоминске (поселок Селятино), Красногорске, Орехово-Зуеве, Лобне и Балашихе.