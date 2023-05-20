Алдонин отметил непредсказуемость матчей между ЦСКА и "Спартаком"

Игра чемпионата России по футболу между красно-белыми и армейцами пройдет 21 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Матчи московских ЦСКА и "Спартака" отличаются непредсказуемостью, поэтому зрителей и болельщиков ждет интереснейшая игра между этими командами в 28-м туре Мир - Российской премьер - лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС в субботу высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин.

Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16:30 мск.

"Интереснейший матч будет, на кону второе место в РПЛ. Не имеет смысл смотреть, кто в каком настроении находится, эти матчи логике не поддаются. ЦСКА находится в лучшем психологическом состоянии, но это не делает его ближе к победе", - сказал Алдонин.

"Сейчас все зависит от ЦСКА, и матч со "Спартаком" - это отличный повод закрепиться на втором месте. О том, что ЦСКА имеет четыре очка преимущества, никто думать не будет - Алдонин", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 54 очка по итогам 27 матчей. "Спартак", набрав 50 очков, занимает четвертое место. Третье место занимает "Ростов", у которого так же 50 очков, но он опережает красно-белых по дополнительным показателям.