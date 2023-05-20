Титов считает, что футболисты ЦСКА будут играть с позиции силы против "Спартака"

Матч 28-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА пройдет 21 мая

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб ЦСКА находится выше столичного "Спартака" в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому они будут играть с позиции силы. Такое мнение ТАСС в субботу высказал шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов.

Матч 28-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16:30 мск.

"ЦСКА идет повыше, он будет играть с позиции силы. Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за "Спартак", надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто", - сказал Титов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 54 очка по итогам 27 матчей. "Спартак", набрав 50 очков, занимает четвертое место. Третье место занимает "Ростов", у которого 50 очков, но он опережает красно-белых по дополнительным показателям.