Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС

Рабочая группа обсуждает структуры чемпионата России, кубка и суперкубка страны

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Рабочая группа по обсуждению структуры чемпионата России, кубка и суперкубка страны будет действовать при комитете профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС в субботу сообщил глава группы, генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров.

Пивоваров 26 апреля возглавил рабочую группу Российской премьер-лиги (РПЛ) по обсуждению структуры соревнований. 12 мая президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что заседание группы пройдет в течение двух недель.

"Статус группы поменялся, - сказал Пивоваров. - Сделать так - это инициатива союза. Сейчас группа будет переформатирована, в новом составе она станет работать при комитете профессионального футбола РФС. Довольно большое количество представителей РФС включены в эту группу".

1 апреля Алаев заявил, что клубам стоит подумать об изменении формата Суперкубка России. На данный момент розыгрыш трофея состоит из одного матча, в нем встречаются победитель РПЛ и обладатель кубка страны прошедшего сезона. 24 апреля Алаев заявил, что формат чемпионата в следующем сезоне изменен не будет. Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России принимают участие 16 клубов, которые по два раза встречаются со своими соперниками - дома и на выезде.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах плей-офф "пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" проигравшая команда опускается в соответствующую стадию "пути регионов".