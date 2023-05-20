Юношеская сборная России по футболу сыграет на Кубке БРИКС в Бразилии

Турнир пройдет с 27 мая по 2 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) примет участие в Кубке БРИКС в Бразилии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Турнир пройдет с 27 мая по 2 июня. В соревновании также примет участие петербургский "Зенит" и шесть бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".

Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы. Сборная России на групповом этапе сыграет с "Палмейрасом" (27 мая), "Сантосом" (29 мая) и "Фламенго" (31 мая).

В состав российской сборной вошли вратари Егор Бесаев (ЦСКА), Данил Ладоха ("Краснодар"), защитники Богдан Мацола, Кирилл Ларионов (оба - "Краснодар"), Герман Уткин, Максим Жуков (оба - ЦСКА), Георгий Тихомиров ("Динамо"), Никита Бабакин ("Ростов"), Николай Придава ("Чертаново"), Кирилл Волков ("Локомотив"), полузащитники Андрей Ивлев ("Факел"), Виктор Окишор, Дмитрий Александров, Максим Майоров (все - "Динамо"), Станислав Топинка ("Локомотив"), Александр Вакулич, Никита Савин (оба - ЦСКА), Арсений Попушой ("Краснодар"), Вадим Пастушков ("Спартак"), Иван Бобер ("Крылья Советов"), нападающие Кирилл Чебураков ("Ростов"), Артем Корнеев ("Локомотив").