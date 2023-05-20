Лагно сыграла вничью с Горячкиной в пятом туре этапа Гран-при FIDE

После пяти туров россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, а также китаянка Тань Чжунъи лидируют в турнирной таблице, набрав по 3,5 очка

ТАСС, 20 мая. Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной в партии пятого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Другая россиянка Полина Шувалова белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Белой Хотенашвили, представительница Индии Харика Дронавалли черными фигурами оказалась сильнее Оливии Киолбасы из Польши. Вничью завершились партии между представительницей Швейцарии Александрой Костенюк и немкой Динарой Вагнер, китаянкой Тань Чжунъи и азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, грузинкой Наной Дзагнидзе и представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

После пяти туров Лагно, Тань Чжунъи и Дронавалли набрали по 3,5 очка. Далее идут Вагнер, Шувалова, Горячкина (по 3 очка), Дзагнидзе (2,5), Костенюк, Хотенашвили, Мамедзаде (по 2), Ассаубаева (1,5) и Киолбаса (0,5). В следующем туре Лагно черными фигурами сыграет с Дронавалли, Горячкина белыми сыграет с Шуваловой.

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.