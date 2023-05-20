Гендиректор "Ахмата" назвал заслуженной победу команды в матче РПЛ с "Химками"

В субботу "Ахмат" обыграл "Химки" со счетом 3:0 в матче 28-го тура РПЛ

ТАСС, 20 мая. Футболисты грозненского "Ахмата" показали хорошую игру и одержали заслуженную победу над подмосковными "Химками" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Встреча завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:0.

"Команда играла хорошо, заслужила победу, только травмы омрачили ее. Клуб побил сегодня все свои рекорды: по количеству крупных побед подряд, по количеству очков, по количеству побед в чемпионате. Как заявляет президент клуба и глава Чечни, команда идет от игры к игре. Учитывая все сложности, которые были с составом, то ребята достойно себя показали, сегодня мы радуемся, а через неделю будет следующая игра, на которую надо выходить и опять биться", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Грозного 28 мая на выезде сыграет с "Ростовом".