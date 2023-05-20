Казанский "Рубин" вернулся в Российскую премьер-лигу

Команда покинула высший дивизион чемпионата России по футболу по итогам прошлого сезона

ТАСС, 20 мая. Двукратный чемпион России по футболу казанский "Рубин" со счетом 1:0 на выезде обыграл калининградскую "Балтику" в матче 32-го тура Мелбет - Первой лиги и вернулся в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. Встреча прошла в субботу.

Мяч на 2-й компенсированной к первому тайму минуте забил Марат Апшацев. На 49-й минуте полузащитник "Рубина" Олег Иванов не реализовал пенальти.

"Рубин" вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков и обогнав "Балтику" (64 очка). Обе команды обеспечили себе участие в РПЛ в следующем сезоне. Занимающая третье место владикавказская "Алания" за два тура до завершения чемпионата имеет 56 очков.

"Рубин" выступал в элитном дивизионе чемпионата России с 2003 по 2022 год, в 2008 и 2009 годах казанская команда становилась чемпионом России. Дважды "Рубин" выигрывал бронзовые медали чемпионата страны (2003, 2010), один раз завоевывал Кубок России (2012), дважды - суперкубок страны (2010, 2012).

Казанская команда начала текущий сезон под руководством Леонида Слуцкого, которого на посту главного тренера сменил Юрий Уткульбаев. В апреле "Рубин" возглавил Рашид Рахимов.