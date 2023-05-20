Министр спорта Татарстана рассказал о целях "Рубина" в Российской премьер-лиге

Команда вернулась в высший дивизион чемпионата России спустя год после вылета в Первую лигу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Казанский "Рубин" будет ставить самые высокие цели в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС в субботу заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Рубин" в матче Мелбет - Первой лиги на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0 и за два тура до конца чемпионата гарантировал себе выход в высший дивизион чемпионата России.

"У нас всегда амбициозные цели - если мы где-то играем, стремимся быть в лидерах. Однозначно самые высокие цели. Не то что место в первой восьмерке, надо стремиться быть как можно выше", - отметил Леонов.

"Эмоции зашкаливают, в этом сезоне татарстанские клубы вернули себе пальму первенства. Мы только что чествовали УНИКС (команда выиграла баскетбольную Единую лигу ВТБ - прим. ТАСС), "Рубин" - понятно, что не в той лиге, где мы бы рассчитывали, - сегодня занимает лидирующую позицию. Как минимум задачу, которую ставили, клуб выполнил и вернулся в РПЛ. Очень рады, что возвращаем позиции, которые заслужили. Впереди новые задачи, новые свершения, те перемены, которые были, дали результат", - добавил министр спорта Татарстана.

"Рубин" выступал в элитном дивизионе чемпионата России с 2003 по 2022 год, в 2008 и 2009 годах казанская команда становилась чемпионом России. Дважды "Рубин" выигрывал бронзовые медали чемпионата страны (2003, 2010), один раз завоевывал Кубок России (2012), дважды - суперкубок страны (2010, 2012).