20 мая, 21:39
Футбол в России

Дерби "Спартак" - ЦСКА и еще два матча продолжат программу 28-го тура РПЛ

Михаил Терещенко/ ТАСС
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес и защитник ЦСКА Виллиан Роша
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Также в воскресенье "Крылья Советов" сыграют с "Уралом", "Краснодар" - с "Ростовом"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Программа 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральном из них московский "Спартак" в 16:30 мск примет на "Открытие Банк - Арене" столичный ЦСКА.

Предстоящее дерби может оказать ключевое влияние на распределение призовых мест в итоговой таблице чемпионата России. Петербургский "Зенит" уже гарантировал себе победу в РПЛ. После 27 туров "Спартак", набрав 50 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, ЦСКА, в активе которого 54 очка, идет вторым. Между двумя столичными клубами располагается "Ростов", который с 50 очками находится выше красно-белых за счет дополнительных показателей.

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На нынешнее турнирное положение принципиальных соперников оказало влияние то, как команды провели вторую часть сезона. После 17 туров "Спартак" занимал второе место (36 очков), а ЦСКА шел пятым (29). Армейцы нивелировали отрыв красно-белых в 7 очков, набрав в 10 матчах после перерыва 25 очков из 30 возможных (8 побед, 1 ничья и 1 поражение), что является лучшим показателем в РПЛ на этом отрезке. Спартаковцы за этот же период набрали 14 очков из 30 возможных (3 победы, 5 ничьих и 2 поражения).

"Спартак" и ЦСКА в 64-й раз встретятся в рамках чемпионата России. На данный момент небольшое статистическое преимущество на стороне армейцев - 26 побед против 22 у красно-белых, еще 15 раз команды не смогли выявить победителя. В шести последних матчах спартаковцы одержали одну победу, потерпев четыре поражения и один раз сыграв вничью с красно-синими.

Впрочем, статистические выкладки зачастую не играют никакой роли в таких принципиальных противостояниях, как дерби "Спартак" - ЦСКА. Так, к осени 2008 года красно-белые не могли обыграть армейцев на протяжении почти восьми лет. К очному матчу красно-синие подходили в ранге фаворита, но потерпели поражение со счетом 0:1.

"Шансы на победу в дерби равны"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль в воскресенье не сможет рассчитывать на продолжающих восстанавливаться от травм полузащитников Данила Пруцева и Наиля Умярова, а также дисквалифицированного хавбека Даниила Денисова. Последний пропускает дерби из-за того, что был удален с поля за две желтые карточки в матче против "Химок" (1:1). Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала, что второе предупреждение было показано футболисту красно-белых ошибочно. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, в свою очередь, будет вынужден обходиться без продолжающего восстановление универсального игрока обороны и середины поля Бахтиёра Зайнутдинова.

"Спартаку", чтобы занять второе место по итогам этого розыгрыша чемпионата России, нужно не только набрать 9 очков из 9 возможных в оставшихся турах, но также рассчитывать на осечки ЦСКА и "Ростова". Армейцы же могут гарантировать себе серебро, если в трех турах наберут 6 очков.

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По мнению бывшего тренера "Спартака" и ЦСКА Александра Тарханова, шансы обеих команд на победу в предстоящем дерби примерно равны. "Если судить по последним матчам, предпочтение можно отдать ЦСКА, но в дерби результаты предыдущих матчей не имеют значения. "Спартак" может победить, потому что в атаке у него собраны хорошие исполнители. Да, в обороне были проблемы, но на дерби команда может настроиться, учитывая статус матча и его турнирную важность", - сказал собеседник агентства.

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России в составе ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что матчи между армейцами и "Спартаком" отличаются непредсказуемостью, поэтому в воскресенье зрителей будет ждать интереснейшая игра. "На кону второе место в РПЛ. Не имеет смысл смотреть, кто в каком настроении находится, эти матчи логике не поддаются. ЦСКА находится в лучшем психологическом состоянии, но это не делает его ближе к победе", - сказал он.

"Сейчас все зависит от ЦСКА, и матч со "Спартаком" - это отличный повод закрепиться на втором месте. О том, что ЦСКА имеет четыре очка преимущества, никто думать не будет", - добавил Алдонин.

По мнению бывшего капитана "Спартака", шестикратного чемпиона России Егора Титова, ЦСКА в предстоящем дерби будет играть с позиции силы. "Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за "Спартак", надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто", - отметил собеседник агентства.

О других матчах дня в РПЛ

Программа 28-го тура РПЛ стартовала в субботу четырьмя матчами. В первой игре дня московский "Локомотив" на своем поле обыграл воронежский "Факел" (1:0). После этого "Динамо" в московском дерби разгромило досрочно оформившее вылет в Мелбет - Первую лигу "Торпедо" (3:0), а ставший за четыре тура до конца сезона чемпионом петербургский "Зенит" в гостях ушел от поражения во встрече с "Оренбургом" (2:2). В заключительном матче дня "Ахмат" в Грозном разгромил подмосковные "Химки" (3:0).

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В воскресенье в первом матче дня самарские "Крылья Советов" на своем поле встретятся с екатеринбургским "Уралом" (начало - в 14:00 мск). Самарцы идут в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 13-м месте с 26 очками. От 12-й строчки, которая гарантирует участие в новом сезоне чемпионата России, их отделяет 1 очко. "Урал" с 30 очками занимает 11-е место.

Помимо дерби "Спартак" - ЦСКА, непосредственное влияние на распределение призовых мест окажет матч шестой и третьей команд чемпионата - "Краснодар" в воскресенье на своем поле встретится с "Ростовом" (19:00 мск). Команды под руководством Владимира Ивича и Валерия Карпина подходят к этой встрече не в оптимальных составах - хозяева поля будут вынуждены обходиться без дисквалифицированного нападающего Мозеса Кобнана Дэвида, травмированного защитника Егора Сорокина, а также восстанавливающихся от травм полузащитников Кади Боржеса и Никиты Кривцова. Гости не смогут рассчитывать на травмированного нападающего Николая Комличенко, который является лучшим бомбардиром ростовчан в этом сезоне. 

Теги:
Российский футбол
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