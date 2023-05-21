"Флорида" одержала вторую победу над "Каролиной" в финале Востока плей-офф НХЛ

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 37 бросков

ТАСС, 21 мая. "Флорида" в воскресенье в гостях обыграла "Каролину" в овертайме со счетом 2:1 во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (28-я минута) и Мэттью Ткачук (62). У "Каролины" отличился Джэлен Четфилд (2). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков.

Ткачук набрал 18-е очко в текущем плей-офф (7 голов + 11 голевых передач) и установил рекорд "Флориды" по очкам за один плей-офф. Американский нападающий обошел канадца Дэйва Лоури, выступавшего за "Флориду" с 1993 по 1997 год и набравшего 17 очков в сезоне-1995/96.

"Флорида" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 23 мая в Санрайзе (штат Флорида). По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала победителем Столичного дивизиона, "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Каролина" одолела "Нью-Йорк Айлендерс" (4-1) и "Нью-Джерси" (4-1), "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3) и "Торонто" (4-1).