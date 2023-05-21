Боксер Хэйни победил Ломаченко и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Поединок завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей

ТАСС, 21 мая. Американец Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Хэйни - 116:112, 115:113, 115:113.

24-летний Хэйни во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которым владеет с июня 2022 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 30 побед (15 нокаутом). Американец в четвертый раз защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет с 2019 года, и во второй раз - пояса Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

35-летний Ломаченко впервые с 2020 года боксировал за титул чемпиона мира, тогда он проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами WBA, WBO и WBC. В его активе теперь 17 побед (11 нокаутом), 3 поражения. Украинец в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории - 12.

В активе Ломаченко еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории - семь. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.

Абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе в настоящее время также являются японец Наоя Иноуэ (весовая категория до 53,52 кг), американец Джермелл Чарло (до 69,9 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).