Гендиректор "Факела" выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

В состав правления войдут семь человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный директор воронежского футбольного клуба "Факел" Роман Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

"Если примут решение включить представителей из "Факела", то было бы интересно войти в правление РПЛ, - сказал Асхабадзе. - Дело в другом, останемся мы [в РПЛ] или нет. Мы уже направили мою кандидатуру. Если сочтут нужным, то будем работать".

20 мая "Факел" уступил московскому "Локомотиву" со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. "Самое основное, что не получилось, - это забить, - отметил Асхабадзе. - "Факел" выглядел лучше, чем "Локомотив", в любом случае".

"Факел" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.