В "Динамо" заявили, что рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера

Ранее пост наставника команды покинул серб Славиша Йоканович

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Ранее "Динамо" объявило о расторжении контракта с главным тренером сербом Славишей Йокановичем, исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Павел Алпатов.

"Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте, - сказал Гафин. - Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду".

"Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведем переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько", - отметил собеседник агентства.

После 28 матчей "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Отставание от третьего места, на котором после 27 игр располагается "Ростов", составляет 5 очков. Бело-голубые до конца сезона проведут еще два матча - 28 мая дома с московским "Локомотивом", 3 июня на выезде с "Оренбургом".