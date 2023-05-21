Нагорных объяснил, почему футболиста "Локомотива" Магкеева прооперируют в Европе

Такое решение было принято, поскольку в России нет клиник, в которых футболистов оперировали бы на потоке

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев будет прооперирован в одной из европейских клиник, так как в России нет медицинских заведений, в которых футболистов оперировали бы на потоке. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

8 мая Магкеев в матче Мир - Российской премьер-лиги с "Сочи" получил разрыв крестообразной связки коленного сустава. 20 мая главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил журналистам, что футболист будет прооперирован на следующей неделе.

"Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договоренности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится, - сказал Нагорных. - Мы хотим сделать операцию там, где спортивная травма, потому что у нас делают операции на кресты, но все-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет".

"Были ли проблемы в переговорах с европейской клиникой? Я могу сказать, что все договоренности есть, спасибо нашим коллегам, солидарность, которая в спорте существует, в этом плане работает. Травма стандартная, восстановление займет минимум шесть, максимум - восемь месяцев. Я планирую перед отъездом со Стасом переговорить очень предметно, но что сделать, так складываются обстоятельства, нужно преодолевать. Он мужественный парень, сильный, профессионал, мы преодолеем вместе, клуб будет с ним рядом весь процесс лечения", - добавил Нагорных.

Магкееву 24 года, в нынешнем сезоне он провел в составе "Локомотива" 26 матчей в разлных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В сентябре 2021 года футболист уже получал подобную травму.