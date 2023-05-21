Гендиректор "Динамо" назвал дедлайн по назначению нового главного тренера

Ранее пост наставника команды покинул серб Славиша Йоканович

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" объявит имя нового главного тренера до конца июня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Ранее "Динамо" объявило о расторжении контракта с главным тренером сербом Славишей Йокановичем, исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Павел Алпатов.

"Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с "Ахматом" (0:3), объявили о нем и в течение нескольких дней уладили все формальности, - сказал Пивоваров. - Расстались по соглашению сторон, все взаимные претензии урегулированы".

Гендиректор "Динамо" рассказал, как проходит процесс поиска нового главного тренера. "В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24-25 июня - это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всем договоримся раньше, то и объявим раньше", - резюмировал Пивоваров.

После 28 матчей "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Отставание от третьего места, на котором после 27 игр располагается "Ростов", составляет 5 очков. Бело-голубые до конца сезона проведут еще два матча - 28 мая дома с московским "Локомотивом", 3 июня на выезде с "Оренбургом".