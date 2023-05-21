Аленичев: футболистам "Спартака" нужно оставить все силы на поле в матче с ЦСКА

Игра между красно-белыми и армейцами пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московскому футбольному клубу "Спартак" для победы в матче 28-го тура Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА нужно будет оставить на поле все силы, так как красно-белые сейчас играют нестабильно. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16:30 мск.

"Спартаку" будет очень тяжело. Надо признать, команда играет нестабильно, а ЦСКА сейчас на ходу. Если "Спартак" потеряет сегодня очки, то он может завершить сезон вне тройки, чего болельщики не поймут, поэтому футболистам нужно оставить все силы на поле и взять три очка. Если говорить о шансах занять второе место, то его достигнуть можно только выиграв все оставшиеся матчи", - сказал Аленичев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 54 очка по итогам 27 матчей. "Спартак", набрав 50 очков, занимает четвертое место. Третье место занимает "Ростов", у которого 50 очков, но он опережает красно-белых по дополнительным показателям.